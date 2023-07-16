Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 июля 2023 15:58  [54] Три ФАПа ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2023 году
27 июля 2023 15:36  [83] Блогеров могут привлечь в качестве наблюдателей на выборах в Нижегородской бласти
27 июля 2023 15:25  [82] ОМК провела в Выксе встречу с известным российским писателем и историком Александром Звягинцевым
27 июля 2023 15:09  [111] Ограждающие конструкции стартового котлована метро на площади Сенной готовы на 99,9%
27 июля 2023 14:56  [101] Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские детские лагеря "Золотой колос" и "Лазурный"
27 июля 2023 14:33  [111] Проекты развития и оптимизации туристической индустрии представители на стратсессии в Большемурашкинском районе
27 июля 2023 13:43  [126] Военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области
27 июля 2023 13:21  [138] Рост турпотока по итогам 2023 года в Нижегородской области ожидается на уровне 15,7%
27 июля 2023 13:12  [129] Депутаты Гордумы проверили состояние нижегородских детских оздоровительных лагерей
27 июля 2023 12:37  [151] План по ремонту дорог на 2023 год в Нижегородской области выполнен более чем на треть
Общество

Блогеров могут привлечь в качестве наблюдателей на выборах в Нижегородской бласти

27 июля 2023 15:36  [83] Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Члены Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами в регионе обсудили текущую работу и обозначили новые задачи.

Как рассказал зампредседателя Общественной палаты Евгений Семёнов, в Нижегородской области при наблюдении за выборами активно используются современные технологии.

Так, в прошлом году в соцсети "ВКонтакте" проходил стрим, который в день голосования посмотрело более 6 тысяч человек.

В этом же году планируется, что освещать выборы на территории всего региона будут наблюдатели-блогеры.

"Эта работа делает выборы информационно прозрачными и открытыми, а следовательно, повышает уровень доверия к ним со стороны населения", - подчеркнул Евгений Семенов.

В дни голосования с 8 по 10 сентября на площадке Дома народного единства будет развернут ситуационный центр Общественной палаты, в котором будет работать общественный штаб, обрабатывающий информацию от всех общественных наблюдателей с избирательных участков.

Также будет работать центр видеонаблюдения.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

Всего на губернаторские выборы выдвинуто пять кандидатов.

За ходом голосования будут следить более 2400 наблюдателей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Интернет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph