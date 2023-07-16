Блогеров могут привлечь в качестве наблюдателей на выборах в Нижегородской бласти Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Члены Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами в регионе обсудили текущую работу и обозначили новые задачи.

Как рассказал зампредседателя Общественной палаты Евгений Семёнов, в Нижегородской области при наблюдении за выборами активно используются современные технологии.

Так, в прошлом году в соцсети "ВКонтакте" проходил стрим, который в день голосования посмотрело более 6 тысяч человек.

В этом же году планируется, что освещать выборы на территории всего региона будут наблюдатели-блогеры.

"Эта работа делает выборы информационно прозрачными и открытыми, а следовательно, повышает уровень доверия к ним со стороны населения", - подчеркнул Евгений Семенов.

В дни голосования с 8 по 10 сентября на площадке Дома народного единства будет развернут ситуационный центр Общественной палаты, в котором будет работать общественный штаб, обрабатывающий информацию от всех общественных наблюдателей с избирательных участков.

Также будет работать центр видеонаблюдения.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

Всего на губернаторские выборы выдвинуто пять кандидатов.

За ходом голосования будут следить более 2400 наблюдателей.