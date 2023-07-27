Форма повестки для мобилизации впервые утверждена в России Общество

Правительство РФ утвердило форму повестки для мобилизации. Документ разместили на сайте правовой информации, сообщил телеканал "360".

Согласно информации, соответствующее постановление вступит в силу с 1 августа 2023 года.

В повестке нового формата будет упоминаться Указ президента РФ об объявлении мобилизации, указаны определённые время и дата, в которое мобилизованному гражданину следует прибыть в военкомат. На обратной стороне документа размещена дополнительная информация: что необходимо взять с собой, а также предупреждение об уголовной ответственности при уклонении от призыва.

Уведомление будет продублировано в электронной форме в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги".

Отмечаться, что повестка будет считаться врученной после размещения на цифровых сервисах. Если гражданин не придёт в комиссариат в указанное время, на него будут распространены все введённые ранее ограничения — запрет на управление автомобилем, взятие кредитов, регистрацию и сделки с недвижимостью и оформление ИП.

Напомним, что Госдума РФ приняла закон, который изменяет порядок вручения повесток для явки военкомат.

Согласно документу, уклонистами будут считаться граждане, отказывающиеся получать повестку или перестающие выходить на связь. Тех, кто не пришёл в военкомат по повестке, обязали добровольно прийти в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.

Также ранее Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе для ряда военнообязанных.