Новым нижегородским подразделениям для участия в СВО дали имена Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Новым нижегородским подразделениям для участия в СВО дали имена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в новые части будут отбираться наиболее подготовленные бойцы.

"Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

Для добровольцев, вступивших именно в новые нижегородские подразделения, предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.

Так, в регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровской", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".

Желающие вступить в подразделения могут уточнить информацию по телефону: 8(800)10-17-017 и на сайте: служувнн.рф.

Напомним, в 2022 году для участия в спецоперации в Нижегородской области сформировали танковый батальон им. Козьмы Минина.

Ранее сообщалось, что военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Иван Дмитриевич Ивлиев родился в январе 1916 года в селе Лопатино Сергачского района.

Во время Великой Отечественной войны командовал различными танковыми бригадами. В 1944 году подполковник Иван Ивлиев был удостоен звания Героя Советского Союза.

В ходе Ясско-Кишинёвской операции танкисты его бригады уничтожили 15 танков и штурмовых орудий, более 80 артиллерийских орудий, захватили в плен около 26000 немецких и румынских солдат и офицеров.

Погиб 18 февраля 1966 года в автокатастрофе. Похоронен на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.

Серафим Саровский (1754 - 1833 гг.) - иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Русской православной церковью в 1903 году в лике преподобных.

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) - родился в 1868 году в Нижнем Новгороде. Писатель, поэт, прозаик, драматург, журналист и общественный деятель, публицист. Автор таких произведений как "Мать", "На дне", "Дачники" и многих других.