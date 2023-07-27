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Политика

Посвященный теме дистанционного электронного голосования круглый стол прошел в Нижнем Новгороде

29 июля 2023 11:28  [93] Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Посвященный теме дистанционного электронного голосования (ДЭГ) круглый стол прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ), IT-специалисты и члены общественного штаба.

Участники обсудили защищенность ДЭГ от внешних атак, вопросы доверия избирателей к системе и возможности для общественного контроля.

Как отметил модератор встречи, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семёнов, избирательные технологии должны соответствовать интересам и запросам граждан: с одной стороны, становиться более комфортными, а с другой – соответствовать принципу прозрачности.

"Дистанционное электронное голосование в России позволяет синтезировать эти две составляющие. Нижний Новгород стал регионом-первопроходцем в применении федеральной системы ДЭГ. В 2020 году на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ 140 тысяч жителей региона воспользовались ДЭГ", – отметил Евгений Семёнов.

По словам председателя НОМ, члена Совета по правам человека при президенте РФ Александра Брода, количество участников, использующих ДЭГ, увеличивается с каждым годом, популярность технологии возрастает – об этом свидетельствуют данные ведущих социологических служб.

Развитие различных форм электронного голосования – мировой тренд, рассказал эксперт НОМ, кандидат политических наук Владислав Фёдоров: "Электронные машины для голосования сегодня применяют более 40 стран мира. Россия – лидер по масштабу применения ДЭГ, а также в вопросе общественного контроля за технологией".

"Каждый избиратель может лично проверить, что его электронный голос учтён корректно – это может подтвердить и любой специалист по криптографии", - заявил IT-эксперт, сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.

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Теги:
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