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Общество

Количество зарегистрированных преступлений в Нижегородской области за полгода 2023 года снизилось на 4%

31 июля 2023 10:18  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев подвел итоги работы нижегородской полиции за 6 месяцев 2023 года.

В начале он отметил, что более 20 тысяч сотрудников обеспечивали повышенные меры безопасности в местах массового пребывания людей, пунктах временного размещения вынужденных переселенцев и военкоматах. Серьезных нарушений допущено не было.

За полгода 2023 года нижегородская полиции пресекла 12 преступлений в области экстремизма и терроризма. Отдельно было отмечено оперативное задержание подозреваемого в покушении на Захара Прилепина.

Напомним, в июне семеновские полицейские, задержавшие злоумышленника, получили награды от правительства Нижегородской области.

Как рассказал Юрий Арсентьев, в регионе продолжается снижение общего количества зарегистрированных преступлений. За полгода текущего года было зарегистрировано на 4% меньше правонарушений в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В частности, на 19% снизилось число зарегистрированных краж, в том числе квартирных (-28,2%), на 31,3% снизилось количество краж автомобилей.

В этом году в Нижегородской области было расследовано 230 деяний, совершенных организованными преступными группами, осуждены более 100 их участников.

Также на 27,5% выросло количество уголовных дел за распространение наркотиков. При этом количество тяжких состав выросло на 42,6%. За полгода из оборота изъято почти 77 кг запрещенных веществ, что на 30 кг больше показателей 2022 года.

"Это примерно соответствует 200 000 доз, не дошедших до потребителей", - отметил Юрий Арсентьев.

В бюджетной сфере было выявлено на 29,6% больше злоупотреблений. Всего только по бюджетным и налоговым преступлениям возвращено государству 1,5 млрд рублей, а общий размер возмещенного ущерба составляет более 10 млрд рублей, что более чем в 10 раз больше показателей прошлого года.

Отмечается и снижение правонарушений в общественных местах (-10,8%), в том числе на улицах (-9,9%). Раскрываемость преступлений данного вида повысилась на 13% - до 75,4%.

Ранее начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Ежов рассказал о статистике ДТП в регионе в первом полугодии текущего года.

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