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Экономика

Ставка НДФЛ 13-15% для работающих из-за границы утверждена в России

31 июля 2023 14:22  [123] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ставке НДФЛ 13 или 15% для тех, кто удалённо работает на российские компании из страны или из-за границы. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, в министерстве финансов России предложили взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработков уехавших из страны россиян, которые остаются штатными удалёнными сотрудниками, по стандартным ставкам в 13-15%.

Законопроект, подразумевающий изменение Налогового кодекса, был внесён на рассмотрение в Госдуму в конце мая.

Принятые нормы начнут действовать с 2024 года для штатных сотрудников и с 2025 года — для фрилансеров. Изменения коснутся работающих по трудовым договорам или по договорам о выполнении разовых услуг независимо от налогового резидентства.

Согласно документу, если резидент России оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом и уплатить НДФЛ за сотрудника по ставке 13% или 15% (на доход более 5 млн рублей в год). Если зарубежная организация этого не сделает, работник должен сам подать декларацию и уплатить налог.

Напомним, у россиян появилась возможность оплатить налоги на "Госуслугах". Так, физические лица могут оплатить НДФЛ, налог на имущество, земельный и транспортный налоги.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили освободить от НДФЛ малоимущих граждан.

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Теги:
Законодательство Налоги
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