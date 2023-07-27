Четыре кандидата выдвинуто на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу №10 Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре кандидата выдвинуто на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу №10. Информация об этом размещена на сайте Избирательной комиссии Нижегородской области.

Согласно информации, всего свою кандидатуру выдвинули пять человек: Оксана Смолина ("Единая Россия"), Александр Сидельников(ЛДПР), Андрей Панягин ("Справедливая Россия - За правду"), Алексей Горохов (ЛДПР) и Татьяна Власова (самовыдвижение).

На данный момент в качестве кандидата зарегистрированы Оксана Смолина, Александр Сидельников и Алексей Горохов.

По информации журналиста Андрея Вовка, Татьяна Смолова не сдала в Избирком подписи о поддержке, поэтому зарегистрирована не будет.

Таким образом, в довыборах примут участие четыре кандидата, в том числе еще не зарегистрированный Андрей Панягин.

Напомним, в июле 2022 года представитель округа Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Гордумы в связи с тем, что был избран главой Балахнинского округа.

Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.