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Четыре кандидата выдвинуто на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу №10. Информация об этом размещена на сайте Избирательной комиссии Нижегородской области.
Согласно информации, всего свою кандидатуру выдвинули пять человек: Оксана Смолина ("Единая Россия"), Александр Сидельников(ЛДПР), Андрей Панягин ("Справедливая Россия - За правду"), Алексей Горохов (ЛДПР) и Татьяна Власова (самовыдвижение).
На данный момент в качестве кандидата зарегистрированы Оксана Смолина, Александр Сидельников и Алексей Горохов.
По информации журналиста Андрея Вовка, Татьяна Смолова не сдала в Избирком подписи о поддержке, поэтому зарегистрирована не будет.
Таким образом, в довыборах примут участие четыре кандидата, в том числе еще не зарегистрированный Андрей Панягин.
Напомним, в июле 2022 года представитель округа Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Гордумы в связи с тем, что был избран главой Балахнинского округа.
Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.
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