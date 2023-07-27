Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, закон вступил в силу с 1 октября, когда в России начнется осенняя призывная кампания.

Размер штрафа за неявку будет составлять от 10-30 тысяч рублей. До 5 тысяч рублей повышен штраф за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места работы, учебы, должности, о переезде.

За несообщение о смене места жительства во время призыва призывник должен будет заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Штраф за непредоставление в военкомат списков людей, подлежащих постановке на воинский учет, и неоповещение их о повестках для должностных лиц составит до 50 тысяч рублей, для юридических — до 400 тысяч рублей.

Необеспечение оповещения и явки людей, подлежащих призыву по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части грозит должностным лицам штрафом в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлицам — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, что Госдума РФ приняла закон, который изменяет порядок вручения повесток для явки военкомат.

Согласно документу, уклонистами будут считаться граждане, отказывающиеся получать повестку или перестающие выходить на связь. Тех, кто не пришёл в военкомат по повестке, обязали добровольно прийти в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.

Также ранее правительство РФ утвердило форму повестки для мобилизации.

Повестка будет считаться врученной после размещения на цифровых сервисах. Если гражданин не придёт в комиссариат в указанное время, на него будут распространены все введённые ранее ограничения — запрет на управление автомобилем, взятие кредитов, регистрацию и сделки с недвижимостью и оформление ИП.