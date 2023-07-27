Более 31,6 тысячи нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала 2023 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 31,6 тысячи нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала 2023 года. Об этом сообщили в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко.

Согласно информации, за это время специалисты мобильных комплексов провели более 58 тысяч врачебных консультаций, а также почти 109 тысяч инструментальных и лабораторных исследований.

По итогам осмотров на дополнительные обследования были отправлены около 20 тысяч человек, на госпитализацию – более двух тысяч.

Как рассказал главный врач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Сергея Богданова, у пациентов, которые обратились к специалистам "Поездов здоровья" в этом году, было выявлено более 9,5 тысячи патологий.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.