Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2023 18:07  [3] Более 31,6 тысячи нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала 2023 года
31 июля 2023 17:24  [85] Эксперты обсудили организацию дорожного движения в центре Нижнего Новгорода после закрытия площади Свободы
31 июля 2023 17:10  [82] Нижегородцам расскажут об экологических трендах в современном искусстве и бизнесе в ходе фестиваля "Эковолна"
31 июля 2023 16:52  [130] Минэкологии проверит ход очистки Борзовки после жалоб нижегородцев о нарушениях
31 июля 2023 16:44  [102] Цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в больницу №30 Московского района по нацпроекту
31 июля 2023 16:28  [124] Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат
31 июля 2023 16:06  [147] Первый светофор с голосовым озвучиванием улиц установили в Нижнем Новгороде
31 июля 2023 15:45  [145] Предприятия полного цикла по переработке сельхозпродукции предложили создать в ходе стратсессии в Пильнинском районе
31 июля 2023 14:53  [133] Более 4 тысяч кубометров воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за выходные
31 июля 2023 14:05  [163] Нижегородцы стали победителями и призерами федерального проекта "Экософия"
Общество

Более 31,6 тысячи нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала 2023 года

31 июля 2023 18:07  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 31,6 тысячи нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала 2023 года. Об этом сообщили в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко.

Согласно информации, за это время специалисты мобильных комплексов провели более 58 тысяч врачебных консультаций, а также почти 109 тысяч инструментальных и лабораторных исследований.

По итогам осмотров на дополнительные обследования были отправлены около 20 тысяч человек, на госпитализацию – более двух тысяч.

Как рассказал главный врач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Сергея Богданова, у пациентов, которые обратились к специалистам "Поездов здоровья" в этом году, было выявлено более 9,5 тысячи патологий. 

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph