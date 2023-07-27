Десять человек отравились грибами в Нижегородской области с начала 2023 года Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Десять человек отравились грибами в Нижегородской области с начала 2023 года. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, среди пострадавших трое детей.

Все отравления связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В Роспотребнадзоре отметили, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, поскольку в детском организме нет необходимого количества ферментов для их переваривания.

Поэтому ведомство не рекомендует кормить грибами детей до 14 лет.

Напомним, в 2022 году шестеро детей и 10 взрослых отравились грибами в Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, что уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году.