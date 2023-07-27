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Десять человек отравились грибами в Нижегородской области с начала 2023 года. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Согласно информации, среди пострадавших трое детей.
Все отравления связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
В Роспотребнадзоре отметили, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, поскольку в детском организме нет необходимого количества ферментов для их переваривания.
Поэтому ведомство не рекомендует кормить грибами детей до 14 лет.
Напомним, в 2022 году шестеро детей и 10 взрослых отравились грибами в Нижегородской области.
Также ранее сообщалось, что уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году.
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