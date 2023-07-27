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Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Напомним, о начале регулирования деятельности уличных артистов в конце июня объявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно постановлению, артисты должны будут подавать заявку на выступление с указанием площадки количества участников, используемого оборудования. Она должна быть подана не ранее чем за семь дней и не позднее чем за четыре дня до даты выступления.
Если заявка будет одобрена, артисту на электронную почту придет соответствующий QR-код.
При проведении уличного выступления не допускается попрошайничество, продажа товаров, использование открытого огня.
Также шум от выступления не должен превышать 60 децибел.
Всего для выступлений будет доступна 21 площадка.
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