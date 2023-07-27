Кинопоказы под открытым небом в августе
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2023 12:22  [25] Татьяна Скоробогатова: "Люди, которые непосредственно живут на территории, знают, что важно именно для них в первую очередь"
04 августа 2023 12:05  [47] Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
04 августа 2023 11:56  [68] Автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок
04 августа 2023 11:44  [83] Несколько туристических поездов из Нижнего Новгорода будут запущены осенью
04 августа 2023 11:38  [85] Карим Ибрагимов: "При выработке стратегических решений нужно объединять усилия специалистов, общественных деятелей, населения"
04 августа 2023 11:20  [87] Владимир Беспалов: "После ремонта коммуникаций благоустройство и дороги должны восстанавливаться быстро и качественно"
04 августа 2023 11:12  [95] Технопарк "Кванториум" будет построен на Детской железной дороге Нижнего Новгорода в 2025 году
04 августа 2023 11:06  [101] Нижегородские медучреждения с начала 2023 года получили от территориального фонда ОМС 127,3 млн рублей
04 августа 2023 11:02  [108] Канавинский мост и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде 5 августа из-за фестиваля спорта IRONSTAR
04 августа 2023 10:46  [119] Качество воды на восьми пляжах Нижнего Новгорода не соответствует норме
Общество

Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде

04 августа 2023 12:05  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Напомним, о начале регулирования деятельности уличных артистов в конце июня объявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно постановлению, артисты должны будут подавать заявку на выступление с указанием площадки количества участников, используемого оборудования. Она должна быть подана не ранее чем за семь дней и не позднее чем за четыре дня до даты выступления.

Если заявка будет одобрена, артисту на электронную почту придет соответствующий QR-код.

При проведении уличного выступления не допускается попрошайничество, продажа товаров, использование открытого огня.

Также шум от выступления не должен превышать 60 децибел.

Всего для выступлений будет доступна 21 площадка.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Развлечения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph