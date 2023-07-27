Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Напомним, о начале регулирования деятельности уличных артистов в конце июня объявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно постановлению, артисты должны будут подавать заявку на выступление с указанием площадки количества участников, используемого оборудования. Она должна быть подана не ранее чем за семь дней и не позднее чем за четыре дня до даты выступления.

Если заявка будет одобрена, артисту на электронную почту придет соответствующий QR-код.

При проведении уличного выступления не допускается попрошайничество, продажа товаров, использование открытого огня.

Также шум от выступления не должен превышать 60 децибел.

Всего для выступлений будет доступна 21 площадка.