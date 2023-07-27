Проекты создания центра семейной культуры и благоустройства левобережья Оки представлены в ходе стратсессии в Ленинском районе Общество

Фото: администрация Ленинского района

Стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За пять лет реализации Стратегии развития в Ленинском районе создано 357 новых мест в детских садах, отремонтировано три школы, три здания медицинских учреждений и два учреждения культуры. Благоустроено 13 общественных пространств и 9 дворовых территорий, установлено 49 детских площадок и игровых комплексов. Ликвидировано 216 несанкционированных свалок, установлено 517 новых опор уличного освещения.

Обсуждение актуализации Стратегии проходило по направлениям "Человек", "Пространство" и "Экономика".

В рамках секции "Человек" были презентованы идеи создания молодежного культурного центра и центра семейной культуры, которые могут стать новыми точками притяжения.

Представители секции "Экономика" отметили важность формирования образовательно- производственного кластера, благодаря которому учебные заведения будут выпускать востребованных специалистов, а предприятия перестанут испытывать дефицит кадров.

В секции "Пространство" была представлена инициатива благоустройства левобережья Оки. Здесь может быть создана рекреационная инфраструктура, подобная той, которая появилась на Нижневолжской набережной.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В Нижнем Новгороде первая стратегическая сессия прошла в Автозаводском районе.