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Общество

Поставки вакцины от гриппа в российские регионы стартуют в августе

04 августа 2023 15:29  [103] Общество

В России началась подготовка к сезону гриппа, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Уже в августе начнутся поставки вакцин в регионы, в первую очередь - в северные.

"Идёт подготовка, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества, начинают поставляться", — цитирует слова главы федерального Минздрава телеканал "360".

Региональные власти уже получили рекомендации рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Так, вакцинацией против гриппа необходимо охватить до 60% от численности населения субъекта.

Напомним, в прошлом сезоне прививку от гриппа сделали около 46,5% жителей Нижегородской области - порядка 1,4 млн человек.

Ранее сообщалось, что новую вакцину с пролонгированным действием против нескольких штаммов гриппа разработали в России.

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Теги:
Вакцина Грипп
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