Поставки вакцины от гриппа в российские регионы стартуют в августе

В России началась подготовка к сезону гриппа, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Уже в августе начнутся поставки вакцин в регионы, в первую очередь - в северные.
"Идёт подготовка, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества, начинают поставляться", — цитирует слова главы федерального Минздрава телеканал "360".
Региональные власти уже получили рекомендации рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Так, вакцинацией против гриппа необходимо охватить до 60% от численности населения субъекта.
Напомним, в прошлом сезоне прививку от гриппа сделали около 46,5% жителей Нижегородской области - порядка 1,4 млн человек.
Ранее сообщалось, что новую вакцину с пролонгированным действием против нескольких штаммов гриппа разработали в России.
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