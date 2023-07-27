Центр подготовки бойцов "Сталь" в Нижегородской области планируется открыть к концу августа Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Центр подготовки бойцов "Сталь" в Нижегородской области планируется открыть к концу августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Андрей Гнеушев.

Согласно информации, первые контрактники прибудут в центр для подготовки к специальной военной операции уже к концу текущего месяца.

Напомним, Учебный центр специального назначения СТАЛЬ возглавил Сергей Вихарев, принимавший участие в штурме Бахмута.

В центре будет проводиться боевая и технологическая подготовка бойцов перед отправкой в нижегородские подразделения. Также будут доступны курсы тактической медицины и курсы операторов БПЛА.

Сейчас в Нижегородской области создают новые именные подразделения для участия в СВО. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровский", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".