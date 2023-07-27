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Общество

Шесть очагов кори находятся под наблюдением Роспотребнадзора в Нижегородской области

07 августа 2023 11:21  [72] Общество

Уже 24 случая заражения корью выявили в Нижегородской области, в том числе у детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Как уточнили в пресс-службе, 12 из этих случаев являются завозными.

Сейчас под наблюдением ведомства находятся шесть очагов кори.

Согласно информации, по каждому случаю кори специалисты незамедлительно организуют полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Определяется круг контактных лиц, все они иммунизируются в течение 72 часов с момента выявления больного и находятся под медицинским наблюдением. Таким образом, принимаются исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наиболее эффективной мерой профилактики кори является вакцинация. В рамках подчищающей иммунизации в регионе привито более 16 тысяч человек.

Самолечение при кори недопустимо, добавили в ведомстве, и при появлении признаков заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.

Напомним, первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. Заболевание выявили у женщины, прилетевшей из Еревана. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по заболеванию.

Всем иностранным гражданам, приезжающим на работу в Нижегородскую область, необходима обязательная вакцинация от кори. Эта мера будет действовать как минимум до конца 2023 года. 

Ранее замруководителя нижегородского Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рассказала, что вакцинация от кори проводится по действующему календарному плану: детям до 17 лет, взрослым в возрасте до 35 лет (включительно) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках, а также взрослым до 55 лет из групп риска. 

Но если есть желание вакцинироваться - вы можете спокойно прийти в поликлинику и сделать прививку: получение дополнительной дозы не приведёт к ухудшению самочувствия, зато вы будете иметь гарантированный иммунитет.

СПРАВКА:

Корь – высоко контагиозная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%. Препаратов для специфического лечения кори не разработано.

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Теги:
корь Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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