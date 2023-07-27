Замена трамвайной стрелки началась в районе нижегородской станции "Варя" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода стартовала замена трамвайной стрелки в районе станции "Варя". Сейчас рабочие демонтируют старые рельсы и шпал.

Затем будет произведена выемка грунта, уложено новое основание, а на него - рельсовое полотно с системой технических средств регулирования, изготовленному по спецзаказу. заказу.

Глава дирекции по сопровождению проектов Корпорации развития Нижегородской области Евгений Грабовский пояснил, что такие элементы трамвайного пути, как стрелки и крестовины, производятся под заказ для каждого конкретного объекта.

В ведомстве добавили, что работы по обновлению трамвайной инфраструктуры на Сормовском кольце и в районе проспекта Гагарина идут в соответствии с графиком.

Напомним, в связи с заменой путей трамвай №6 "Московский вокзал - станция "Варя" приостановил работу с 5 августа.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, в связи с этим компенсационный автобусный маршрут А-89 "Посёлок Новая стройка – Станция метро Бурнаковская" продлён до остановки "Тоннель Московского вокзала" на Московском шоссе. Это обеспечит транспортом жителей улиц Народной, Чебоксарской и Гордеевской.

По просьбам граждан в направлении Московского вокзала автобус пойдёт от Сормовского шоссе по улицам Совхозной, Мориса Тореза, Куйбышева, Акмолинской, Народной, Чебоксарской, Гордеевской, в обратном направлении – от тоннеля Московского вокзала по улицам Гордеевской, Чебоксарской, Народной, Сормовскому шоссе и далее по маршруту.

Кроме того, работа маршрута усилена в вечернее время и продлена до 22:30.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Ранее сообщалось, что движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.