Замена трамвайной стрелки началась в районе нижегородской станции "Варя"

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода стартовала замена трамвайной стрелки в районе станции "Варя". Сейчас рабочие демонтируют старые рельсы и шпал.
Затем будет произведена выемка грунта, уложено новое основание, а на него - рельсовое полотно с системой технических средств регулирования, изготовленному по спецзаказу. заказу.
Глава дирекции по сопровождению проектов Корпорации развития Нижегородской области Евгений Грабовский пояснил, что такие элементы трамвайного пути, как стрелки и крестовины, производятся под заказ для каждого конкретного объекта.
В ведомстве добавили, что работы по обновлению трамвайной инфраструктуры на Сормовском кольце и в районе проспекта Гагарина идут в соответствии с графиком.
Напомним, в связи с заменой путей трамвай №6 "Московский вокзал - станция "Варя" приостановил работу с 5 августа.
Как сообщили в пресс-службе облправительства, в связи с этим компенсационный автобусный маршрут А-89 "Посёлок Новая стройка – Станция метро Бурнаковская" продлён до остановки "Тоннель Московского вокзала" на Московском шоссе. Это обеспечит транспортом жителей улиц Народной, Чебоксарской и Гордеевской.
По просьбам граждан в направлении Московского вокзала автобус пойдёт от Сормовского шоссе по улицам Совхозной, Мориса Тореза, Куйбышева, Акмолинской, Народной, Чебоксарской, Гордеевской, в обратном направлении – от тоннеля Московского вокзала по улицам Гордеевской, Чебоксарской, Народной, Сормовскому шоссе и далее по маршруту.
Кроме того, работа маршрута усилена в вечернее время и продлена до 22:30.
Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.
Ранее сообщалось, что движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.
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