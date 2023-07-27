Нижегородская область передала автобус драмтеатру в Мариуполе Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородская область передала 18-местный автобус драмтеатру в Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, новый транспорт позволит коллективу театра проводить выездные выступления в других населенных пунктах, а также ездить по регионам России.

"Обязательно ждем в гости в Нижегородскую область коллектив Мариупольского республиканского академического ордена "Знак Почета" русского драматического театра!" - написал Глеб Никитин.

Напомним, нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в донецком Харцызске.

Также ранее сообщалось, что Нижегородская область отремонтирует более 11 км дорог в донецком Зугрэсе.