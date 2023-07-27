Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Кинопоказы под открытым небом в августе
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 августа 2023 15:30  [32] В НГЛУ впервые стартовал международный проект "Летний институт" для преподавателей-исследователей из четырех государств
08 августа 2023 15:02  [69] Площадь Героев благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода
08 августа 2023 14:53  [93] Высокая пожароопасность лесов установится в Нижегородской области до 14 августа
08 августа 2023 14:32  [92] Количество парковочных мест предложили увеличить в Советском районе Нижнего Новгорода
08 августа 2023 14:02  [106] Акцизы на сигареты предложили повысить в России
08 августа 2023 13:30  [132] Несколько разделов по истории России полностью переписаны в новых школьных учебниках
08 августа 2023 13:14  [129] Пятнадцатиметровую фигуру коня планируется установить на набережной в Городце
08 августа 2023 12:30  [129] Более 2,9 тысячи человек входит в народные дружины Нижегородской области
08 августа 2023 12:02  [144] Нижегородская область передала автобус драмтеатру в Мариуполе
08 августа 2023 11:22  [166] Владислав Атмахов в прямом эфире обсудит экологические проблемы нижегородцев
Общество

Высокая пожароопасность лесов установится в Нижегородской области до 14 августа

08 августа 2023 14:53  [93] Общество

Высокая пожароопасность установится местами в Нижегородской области на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 10 по 14 августа.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках, не оставлять на полянах легковоспламеняющиеся отходы и мусор из стекла.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то при наступлении IV-V классов пожарной опасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

За нарушение этих требований предусматривается административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар.

Согласно информации Минлесхоза Нижегородской области, с начала пожароопасного сезона ликвидировано 23 лесных пожара, 22 из которых возникли по вине местного населения, 1 - из-за разряда молнии.

16 очагов возгорания были зафиксированы камерами видеонаблюдения, о 5 сообщили очевидцы, ещё 2 пожара были обнаружены с самолёта.

На сегодняшний день практически на всей территории Нижегородской области пока действует третий класс пожароопасности, но, напомним, всю неделю прогнозируется солнечная и жаркая погода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесные пожары МЧС Пожароопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph