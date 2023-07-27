Высокая пожароопасность лесов установится в Нижегородской области до 14 августа Общество

Высокая пожароопасность установится местами в Нижегородской области на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 10 по 14 августа.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках, не оставлять на полянах легковоспламеняющиеся отходы и мусор из стекла.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то при наступлении IV-V классов пожарной опасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

За нарушение этих требований предусматривается административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар.

Согласно информации Минлесхоза Нижегородской области, с начала пожароопасного сезона ликвидировано 23 лесных пожара, 22 из которых возникли по вине местного населения, 1 - из-за разряда молнии.

16 очагов возгорания были зафиксированы камерами видеонаблюдения, о 5 сообщили очевидцы, ещё 2 пожара были обнаружены с самолёта.

На сегодняшний день практически на всей территории Нижегородской области пока действует третий класс пожароопасности, но, напомним, всю неделю прогнозируется солнечная и жаркая погода.