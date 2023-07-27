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Общество

Капитальный ремонт в нижегородском планетарии им. Гречко завершен наполовину

09 августа 2023 15:17  [36] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход модернизации планетария им. Гречко. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам главы города, работы здесь уже перешли экватор. Модернизация идет в соответствии с графиком.

Подрядчик завершил 85% работ по обновлению инженерных сетей, заканчивается монтаж новой системы вентиляции с климат-контролем.

Ремонт фасада завершен на 70%, установлены все окна, в Пензе завершается изготовление нового купола.

В сентября подрядчик начнет чистовую отделку, уже идет благоустройство прилегающей территории.

Юрий Шалабаев отметил, что в дизайн-проект были внесены изменения из-за нестандартности объекта и необходимости замены материалов, но концепция "погружения в космос" будет сохранена. Так, стены планетария будут стилизованы под поверхность Луны.

Напомним, капитальный ремонт в основном здании Нижегородского планетария стартовал в декабре 2022 года, а образовательно-развлекательные мероприятия "переехали" в учебный планетарий НГПУ им. Минина.

Ранее сообщалось, что модель космического корабля "Восток-1" появится в нижегородском планетарии.

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Теги:
капремонт Планетарий
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