Фото:
Модель космического корабля "Восток-1" появится в Нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко после реставрации учреждения. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.
Напомним, в основном здании Нижегородского планетария в конца декабря стартовал капитальный ремонт, а образовательно-развлекательные мероприятия "переехали" в учебный планетарий НГПУ им. Минина.
А пока в учреждении проходит модернизация, его сотрудники работают над созданием новой круговой экспозиции для будущих посетителей.
Юрий Шалабаев рассказал, что её ключевым экспонатом станет переданная планетарию модель космического корабля "Восток-1". Именно такой аппарат первым в мире поднял на околоземную орбиту человека.
Из-за больших размеров макет пришлось вносить в помещение при помощи спецтехники через демонтированные окна. На время проведения ремонта модель корабля будет храниться с соблюдением всех требований.
Ранее сообщалось, что здание на улице Революционной, 20 будет отремонтировано за 167,3 млн рублей субсидий из городского и областного бюджетов. В ходе работ будут отремонтированы внутренние помещения и фасад, обновлены электропроводка и окна, установлена гидроизоляция и инженерные коммуникации.
Также в планетарии появятся новое освещение, системы видеонаблюдения, кабельная система и пожарная сигнализация.
В 2021 году при поддержке "Intel" в планетарии была проведена модернизация "Большого звездного зала", в ближайшее время при поддержке "Роскосмоса" запланирован ремонт зала "Астрономия".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+