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Общество

Модель космического корабля "Восток-1" появится в нижегородском планетарии

20 апреля 2023 14:44  [70] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Модель космического корабля "Восток-1" появится в Нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко после реставрации учреждения. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Напомним, в основном здании Нижегородского планетария в конца декабря стартовал капитальный ремонт, а образовательно-развлекательные мероприятия "переехали" в учебный планетарий НГПУ им. Минина.

А пока в учреждении проходит модернизация, его сотрудники работают над созданием новой круговой экспозиции для будущих посетителей.

Юрий Шалабаев рассказал, что её ключевым экспонатом станет переданная планетарию модель космического корабля "Восток-1". Именно такой аппарат первым в мире поднял на околоземную орбиту человека.

Из-за больших размеров макет пришлось вносить в помещение при помощи спецтехники через демонтированные окна. На время проведения ремонта модель корабля будет храниться с соблюдением всех требований.

Ранее сообщалось, что здание на улице Революционной, 20 будет отремонтировано за 167,3 млн рублей субсидий из городского и областного бюджетов. В ходе работ будут отремонтированы внутренние помещения и фасад, обновлены электропроводка и окна, установлена гидроизоляция и инженерные коммуникации.

Также в планетарии появятся новое освещение, системы видеонаблюдения, кабельная система и пожарная сигнализация.

В 2021 году при поддержке "Intel" в планетарии была проведена модернизация "Большого звездного зала", в ближайшее время при поддержке "Роскосмоса" запланирован ремонт зала "Астрономия".

 

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Теги:
Космонавтика Планетарий
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