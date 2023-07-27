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Общество

Жилые дома из вторсырья начнут строить в России в рамках формирования экономики замкнутого цикла

09 августа 2023 18:47  [60] Общество

Фото: телеканал "360"

Российский экологический оператор и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном сотрудничестве в области "зелёного" строительства. Стороны договорились, в частности, о применении вторичного сырья при создании жилой недвижимости.

В рамках соглашения стандартизация "зелёного" строительства жилой недвижимости будет включать в себя формирование и уточнение параметров по обращению с ТКО в процессе эксплуатации и со строительными отходами в процессе строительства жилых зданий.

Как сообщает телеканал "360", РЭО и ДОМ.РФ сформируют перечень стройматериалов, произведённых из вторичных ресурсов, для строительства жилых зданий и благоустройства придомовых территорий.

Сотрудничество также предполагает работу над повышением информированности среди застройщиков и других участников рынка о преимуществах применения национальных "зелёных" стандартов, организацию научно-практических конференций и семинаров для застройщиков, производителей и других участников рынка.

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что совместно с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом в 2022 году были разработаны четыре отраслевые программы, которые уже утверждены в федеральном правительстве. Так, к 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сырье для производства продукции и материалов в строительной отрасли, должна составлять не менее 40%.

"Эта работа проделывается в рамках формирования экономики замкнутого цикла. И соглашение с ДОМ.РФ является одним из шагом в этом направлении. Уверен, что наше сотрудничество даст толчок в создании сферы "зелёного" строительства в России", — подчеркнул Буцаев.

Ранее сообщалось, что РЭО будет финансировать предприятия по переработке вторсырья.

Напомним, что Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов РФ по обращению с отходами.

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Теги:
Жилье Строительство Экология
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