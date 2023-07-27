Количество учебных мест на 2023/2024 год сократили в автозаводском корпусе "Школы 800" Общество

Фото: Telegram-канал "Верните школу 800"

Количество учебных мест сократили в корпусе "Школы 800" в Автозаводском районе. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Как сообщили в Инспекции Государственного строительного надзора Нижегородской области, корпус уже введен в эксплуатацию. Сейчас идет подготовка к получению лицензии на ведение образовательной деятельности. В июле здание было поставлено на кадастровый учет.

Также в ведомстве рассказали, что в корпусе в Сормовском районе проводится программная итоговая проверка.

Напомним, изначально планировалось, что на 2023-2024 учебный год в автозаводский корпус будет набрано по 75 человек в каждую параллель 1- 4 классов. С 5 по 8 классы - по 125 человек в параллели. Всего 1 сентября корпус должен был принять 800 обучающихся.

Однако администрация учреждения, исходя из количества поданных заявок и с целью сохранения принципа конкурентного отбора, приняла решение сократить количество учебных мест в среднем звене.

Так, в 5 классы будет набрано 100 человек, а с 6 по 8 класс - по 75 учащихся.

В корпус в Верхних Печерах этим летом планируется набрать еще 353 ребенка.

Вступительные экзамены в "Школу 800" пройдут 10-16 августа. Уже доступны предварительные рейтинги кандидатов на поступление в корпус в Автозаводском районе и Верхних Печерах. Они основаны на среднем балле успеваемости ребенка по итогам 2022-2023 учебного года.

Отмечается, что на основе среднего балла успеваемости ни один кандидат не был отсеян. Итоговый рейтинг будет формироваться уже с учетом полученных за экзамены баллов.

Напомним, первый корпус "Школы 800" в Верхних Печерах торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля.