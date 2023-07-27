Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2023 11:54  [2] Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 14,3% в Нижегородской области
10 августа 2023 11:23  [62] Количество учебных мест на 2023/2024 год сократили в автозаводском корпусе "Школы 800"
10 августа 2023 10:23  [114] Два генератора установят в поселке Кудьма для улучшения электро - и водоснабжения Новинского сельсовета
10 августа 2023 10:06  [146] Фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа
10 августа 2023 09:45  [127] Социальные участковые организовали прием граждан в ДУКе Канавинского района
09 августа 2023 18:47  [281] Жилые дома из вторсырья начнут строить в России в рамках формирования экономики замкнутого цикла
09 августа 2023 17:49  [300] Группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставила партию гуманитарного груза на Донбасс
09 августа 2023 16:55  [303] Стратсессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода
09 августа 2023 16:24  [303] Олег Трофимов избран председателем Нижегородского отделения Российского общества "Знание"
09 августа 2023 16:11  [311] Сальмонеллу и другие бактерии обнаружили в курином фарше популярных марок
Общество

Количество учебных мест на 2023/2024 год сократили в автозаводском корпусе "Школы 800"

10 августа 2023 11:23  [62] Общество

Фото: Telegram-канал "Верните школу 800"

Количество учебных мест сократили в корпусе "Школы 800" в Автозаводском районе. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Как сообщили в Инспекции Государственного строительного надзора Нижегородской области, корпус уже введен в эксплуатацию. Сейчас идет подготовка к получению лицензии на ведение образовательной деятельности. В июле здание было поставлено на кадастровый учет.

Также в ведомстве рассказали, что в корпусе в Сормовском районе проводится программная итоговая проверка.

Напомним, изначально планировалось, что на 2023-2024 учебный год в автозаводский корпус будет набрано по 75 человек в каждую параллель 1- 4 классов. С 5 по 8 классы - по 125 человек в параллели. Всего 1 сентября корпус должен был принять 800 обучающихся. 

Однако администрация учреждения, исходя из количества поданных заявок и с целью сохранения принципа конкурентного отбора, приняла решение сократить количество учебных мест в среднем звене.

Так, в 5 классы будет набрано 100 человек, а с 6 по 8 класс - по 75 учащихся.

В корпус в Верхних Печерах этим летом планируется набрать еще 353 ребенка

Вступительные экзамены в "Школу 800" пройдут 10-16 августа. Уже доступны предварительные рейтинги кандидатов на поступление в корпус в Автозаводском районе и Верхних Печерах. Они основаны на среднем балле успеваемости ребенка по итогам 2022-2023 учебного года.

Отмечается, что на основе среднего балла успеваемости ни один кандидат не был отсеян. Итоговый рейтинг будет формироваться уже с учетом полученных за экзамены баллов.

Напомним, первый корпус "Школы 800" в Верхних Печерах торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школа 800
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph