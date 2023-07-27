Более 130 тысяч человек посетило гастрофестиваль "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде

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В минувшие выходные в нижегородском парке "Швейцария" прошёл семейный гастрофестиваль "Да, шеф!", уже третий раз организованный известным шеф-поваром Константином Ивлевым.
Как рассказали организаторы, за два дня мероприятие посетило порядка 133 тысяч гостей, что сделало его самым посещаемым гастрофестивалем в стране.
Гости праздника стали свидетелями установления нового кулинарного рекорда по приготовлению самого большого лимонада объёмом 267 литров - этот результат был занесён в Российскую книгу рекордов.
В рамках фестиваля нижегородцы смоги увидеть кулинарные битвы, костюмированное шествие, эстафету "Адский шеф", многочисленные мастер-классы, лекции, игры, развлечения для детей и взрослых, а также два концерта - группы "Винтаж" и Линды.
В день закрытия фестиваля "Да, шеф!" 6 августа объявлен ресторан-победитель #ГастросетНижний, которого определяли по итогам народного голосования, а также по мнению профессионального жюри.
Эксперты назвали лучшими гастросеты ресторанов "Винкульт" (шеф-повар Наталья Яшкова) и Andreas и Bar Jo (шеф-повар Алексей Савченко)
В номинации "Выбор народа" победили ресторан "9/18" (шеф-повар Данила Алпатов) и "Кафе 38" (шеф-повар Сабина Мельничук).
Напомним, в 2022 году фестиваль "Да, шеф!" в нижегородском парке "Швейцария" посетило 125 тысяч человек.
Также ранее сообщалось, что нижегородский фестиваль "Да, шеф!" победил на Russian Event Awards.
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