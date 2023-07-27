Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Кинопоказы под открытым небом в августе
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
10 августа 2023 17:11  [55] Более 140 кандидатов зарегистрировано на выборы в Нижегородской области
09 августа 2023 18:05  [326] Представители Нижегородской и Гомельской областей обсудили перспективы взаимодействия
09 августа 2023 13:12  [313] Агитационный период в нижегородских СМИ накануне выборов стартует 12 августа
04 августа 2023 19:10  [1920] Эксперт-мониторинг событий с 28 июля по 4 августа 2023 года от АНО "Минин-центр"
04 августа 2023 12:49  [751] Новым замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской области стал Олег Лекомцев
03 августа 2023 15:58  [877] Елена Омельяненко назначена заместителем министра промышленности Нижегородской области
03 августа 2023 15:37  [927] Пять кандидатов будут представлены в избирательном бюллетене на выборах губернатора Нижегородской области
02 августа 2023 16:56  [784] Нижегородская область и Шри-Ланка планируют сотрудничать в сфере туризма
02 августа 2023 14:37  [810] Евгений Торопыгин назначен заместителем министра культуры Нижегородской области
31 июля 2023 16:15  [856] Четыре кандидата выдвинуто на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу №10
Политика

Более 140 кандидатов зарегистрировано на выборы в Нижегородской области

10 августа 2023 17:11  [55] Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

На прошлой неделе в Нижегородской области завершилась регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на выборах, которые пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года

Как сообщили в региональном Избиркоме, всего в Нижегородской области проводятся 24 избирательные кампании, по результатам которых планируется к замещению 32 мандата.

Для участия в выборах документы предоставили 149 кандидатов, из них 17 самовыдвиженцев, остальные выдвинуты избирательными объединениями.

Так, от "Единой России" представлено 32 кандидата, от Компартии РФ - 26, от ЛДПР - 32, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 32, от партии "Новые люди" - 9, от партии "Коммунисты России" - 1.

Всего было зарегистрировано 142 кандидата.

В Избиркоме рассказали, что шести самовыдвиженцам отказано в регистрации по причине отсутствия необходимых для регистрации документов, а также недостаточного количества достоверных подписей избирателей, представленных кандидатами для регистрации.

Кроме того, один кандидат утратил статус выдвинутого кандидата.

Напомним, 10 сентября в Нижегородской области пройдут выборы губернатора, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов в муниципалитетах. Процедура будет организована с применением электронного голосования

На выборы губернатора Нижегородской области зарегистрировано пять кандидатов.

Ранее сообщалось, что уже более 17 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано в Нижегородской области. Это не финальные цифры: выбрать такой вариант голосования на предстоящих выборах можно до 4 сентября включительно

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Избирком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph