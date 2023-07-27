Более 140 кандидатов зарегистрировано на выборы в Нижегородской области Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

На прошлой неделе в Нижегородской области завершилась регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на выборах, которые пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года

Как сообщили в региональном Избиркоме, всего в Нижегородской области проводятся 24 избирательные кампании, по результатам которых планируется к замещению 32 мандата.

Для участия в выборах документы предоставили 149 кандидатов, из них 17 самовыдвиженцев, остальные выдвинуты избирательными объединениями.

Так, от "Единой России" представлено 32 кандидата, от Компартии РФ - 26, от ЛДПР - 32, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 32, от партии "Новые люди" - 9, от партии "Коммунисты России" - 1.

Всего было зарегистрировано 142 кандидата.

В Избиркоме рассказали, что шести самовыдвиженцам отказано в регистрации по причине отсутствия необходимых для регистрации документов, а также недостаточного количества достоверных подписей избирателей, представленных кандидатами для регистрации.

Кроме того, один кандидат утратил статус выдвинутого кандидата.

Напомним, 10 сентября в Нижегородской области пройдут выборы губернатора, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов в муниципалитетах. Процедура будет организована с применением электронного голосования.

На выборы губернатора Нижегородской области зарегистрировано пять кандидатов.

Ранее сообщалось, что уже более 17 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано в Нижегородской области. Это не финальные цифры: выбрать такой вариант голосования на предстоящих выборах можно до 4 сентября включительно