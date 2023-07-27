Уже более 17 тысяч жителей Нижегородской области планируют проголосовать дистанционно

Более 17 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Согласно информации, Нижегородская область вошла в топ-5 регионов страны по числу заявок.
Отметим, что в этом году электронное голосование будет применяться на выборах в 25 субъектах РФ.
Подать заявку на участие в ДЭГ можно до 23:59 4 сентября. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
Также на портале "Госуслуги" доступен сервис "Мобильный избиратель", с помощью которого можно проголосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.
На выборы губернатора Нижегородской области зарегистрировано пять кандидатов.
Также четыре кандидата выдвинуто на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу №10.
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