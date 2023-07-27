Новый штамм коронавируса EG.5 пришёл в Россию Общество

В США, Китае и Великобритании получил распространение новый штамм COVID-19 - подвариант омикрона EG.5, или Eris. Учёные выяснили, что он отличается высокой заразностью и лучше других разновидностей уклонятся от воздействия иммунной системы.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже 17 случаев заражения штаммом EG.5. Среди его симптомов отмечаются кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

Профессор кафедры "Вирусология" НИИ Физико-химической биологии им. Белозерского МГУ, д.б.н. Алексей Аграновский в интервью телеканалу "360" рассказал, что EG.5, как и любой омикрон, отличаются высокой контагиозностью и относительно лёгким течением недуга.

"Ничего нового или угрожающего новый штамм не представляет, по крайней мере по имеющимся сведениям", — заявил эксперт.

Аграновский добавил, что это тот самый случай, когда специалистам следует уделять вирусу внимание, а обывателям - продолжать жить обычной жизнью.

В Роспотребнадзоре же указали, что у людей с ослабленным иммунитетом последствия после этого заболевания могут быть тяжёлыми.

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области перестала быть обязательной c апреля текущего года. А режим повышенной готовности в связи с COVID-19 был отменён в Нижегородской области с 12 июля.

Ранее сообщалось, что новое международное соглашение по борьбе с пандемиями будет принято в 2024 году.