Общественное пространство на улице Дружаева благоустроили в Микрорайоне Северный Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Общественное пространство на улице Дружаева благоустроили в Микрорайоне Северный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, здесь обустроены детская и спортивная площадки, появилась современная площадка для выгула собак.

Также были установлены новые фонари, посажены ивы, клены, черемуху, розы, сирень и другое озеленение.

Кроме того, сделана велодорожка, соединяющая пространство со сквером "Самбо" и бульваром по улице Дьяконова.

Ранее сообщалось, что два общественных пространства открылись в Нижнем Новгороде после благоустройства.