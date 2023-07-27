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Общественное пространство на улице Дружаева благоустроили в Микрорайоне Северный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, здесь обустроены детская и спортивная площадки, появилась современная площадка для выгула собак.
Также были установлены новые фонари, посажены ивы, клены, черемуху, розы, сирень и другое озеленение.
Кроме того, сделана велодорожка, соединяющая пространство со сквером "Самбо" и бульваром по улице Дьяконова.
Ранее сообщалось, что два общественных пространства открылись в Нижнем Новгороде после благоустройства.
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