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Общество

Нижегородские охотники получили 125 разрешений на добычу крупных животных

11 августа 2023 17:15  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минлесхоз Нижегородской области впервые провел электронную жеребьевку на право получения разрешения на добычу лося, кабана, медведя и косули. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, жеребьевка прошла с применением генератора случайных чисел, интегрированного с ведомственной информационной системой "Цифровой лес".

Всего на участие в жеребьевке было подано 2 779 заявлений, из них к розыгрышу было допущено 2 425 охотников. В 2022 году в жеребьевке участвовали 1 912 человек.

Минлесхозом разыгрывалось право на получение 125 разрешений  на добычу копытных животных и медведя. Из них 51 разрешение (лось – 16, кабан – 22, косуля европейская – 2, косуля сибирская – 3, медведь – 8) разыгрываются среди охотников на общих основаниях и 74 разрешения (лось – 35, кабан – 29, косуля европейская – 1, косуля сибирская – 1, медведь – 8) разыгрываются среди охотников, участвовавших в проведении биотехнических мероприятий.

Результаты розыгрыша в течение пяти дней опубликуют на официальном сайте Минлесхоза Нижегородской области.

Напомним, сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области 1 августа.

Ранее сообщалось, что фонотеку для прибора "Выстрел" создают специалисты нижегородского Минлесхоза.

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Теги:
Охота
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