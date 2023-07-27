Нижегородские охотники получили 125 разрешений на добычу крупных животных

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Минлесхоз Нижегородской области впервые провел электронную жеребьевку на право получения разрешения на добычу лося, кабана, медведя и косули. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, жеребьевка прошла с применением генератора случайных чисел, интегрированного с ведомственной информационной системой "Цифровой лес".
Всего на участие в жеребьевке было подано 2 779 заявлений, из них к розыгрышу было допущено 2 425 охотников. В 2022 году в жеребьевке участвовали 1 912 человек.
Минлесхозом разыгрывалось право на получение 125 разрешений на добычу копытных животных и медведя. Из них 51 разрешение (лось – 16, кабан – 22, косуля европейская – 2, косуля сибирская – 3, медведь – 8) разыгрываются среди охотников на общих основаниях и 74 разрешения (лось – 35, кабан – 29, косуля европейская – 1, косуля сибирская – 1, медведь – 8) разыгрываются среди охотников, участвовавших в проведении биотехнических мероприятий.
Результаты розыгрыша в течение пяти дней опубликуют на официальном сайте Минлесхоза Нижегородской области.
Напомним, сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области 1 августа.
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