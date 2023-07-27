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Общество

Каждый пятый пользователь "Госуслуг" подключил двухфакторную аутентификацию

11 августа 2023 17:27  [92] Общество

22 млн пользователей портала "Госуслуги" - это примерно каждый пятый - уже подключили двухфакторную идентификацию. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что с 1 октября данная процедура станет обязательной для всех.

Как пояснили в Миницифры, смысл двухфакторной аутентификации в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта. Это даёт дополнительную защиту от доступа к личному кабинету сторонних лиц.

По информации телеканала "360", предупреждение о грядущих изменениях появились на портале 1 июня. Ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч человек.

Подключить эту услугу можно в личном кабинете. Для этого необходимо перейти в профиль, выбрать раздел "Безопасность" и нажать на кнопку "Вход в систему", после чего нужно включить опцию "Вход с подтверждением", введя код из СМС.

Напомним, Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций для пострадавших от утечек персональных данных.

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Теги:
Безопасность Госуслуги
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