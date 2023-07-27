Каждый пятый пользователь "Госуслуг" подключил двухфакторную аутентификацию Общество

22 млн пользователей портала "Госуслуги" - это примерно каждый пятый - уже подключили двухфакторную идентификацию. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что с 1 октября данная процедура станет обязательной для всех.

Как пояснили в Миницифры, смысл двухфакторной аутентификации в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта. Это даёт дополнительную защиту от доступа к личному кабинету сторонних лиц.

По информации телеканала "360", предупреждение о грядущих изменениях появились на портале 1 июня. Ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч человек.

Подключить эту услугу можно в личном кабинете. Для этого необходимо перейти в профиль, выбрать раздел "Безопасность" и нажать на кнопку "Вход в систему", после чего нужно включить опцию "Вход с подтверждением", введя код из СМС.