Регионы России получили право вводить курортный сбор Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Регионы России получили право вводить курортный сбор. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря разработать поправки в законодательство, которые разрешат российским регионам самостоятельно устанавливать курортный сбор.

При введении сборов рекомендуется учесть развитие курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодорском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус".

Напомним, в Санкт-Петербурге курортный сбор будет введен с 1 апреля 2024 года.

Его размер составит 100 рублей на одного человека за сутки фактического проживания в отеле или гостинице - начиная со второго дня заезда.

Также ранее сообщалось, что рост турпотока по итогам 2023 года в Нижегородской области ожидается на уровне 15,7%.