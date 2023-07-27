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Общество

Регионы России получили право вводить курортный сбор

14 августа 2023 14:19  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Регионы России получили право вводить курортный сбор. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря разработать поправки в законодательство, которые разрешат российским регионам самостоятельно устанавливать курортный сбор.

При введении сборов рекомендуется учесть развитие курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодорском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус".

Напомним, в Санкт-Петербурге курортный сбор будет введен с 1 апреля 2024 года.

Его размер составит 100 рублей на одного человека за сутки фактического проживания в отеле или гостинице - начиная со второго дня заезда.

Также ранее сообщалось, что рост турпотока по итогам 2023 года в Нижегородской области ожидается на уровне 15,7%.

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Теги:
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