Самыми популярными сервисами "Госуслуг" стали запись к врачу и выплата пособий Общество

Самыми востребованными сервисами портала "Госуслуги" в этом году стали выписка из трудовой книжки, выплата единого пособия и запись к врачу. Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что по поручению главы государства все социально значимые услуги, в том числе назначение выплат на детей, запись в секции и кружки, выдачу загранпаспорта и назначение пенсии, переведены в электронный вид.

С января по июль 2023 года пользователи "Госуслуг" подали 336 млн заявлений - это на 32% больше, чем за аналогичный период 2022-го

В среднем число обращений в месяц составляет 48 млн, а в прошлом году это число составляло 36,3 млн, добавил вице-премьер.

Ранее телеканал "360" сообщал, что 22 млн пользователей портала "Госуслуги" - это примерно каждый пятый - уже подключили двухфакторную идентификацию. С 1 октября данная процедура станет обязательной для всех.