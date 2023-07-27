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Общество

Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде продлят в День города

16 августа 2023 10:46  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде продлят в День города. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, 19 августа общественный транспорт в Нижнем Новгороде будет работать до 1:00.

Автобусы после завершения праздничных мероприятий будут накапливаться в районе остановок "Кинотеатр "Рекорд", "Октябрьская площадь", "Водная академия", "Речной вокзал", "Главная проходная ГАЗа", "Кинотеатр "Россия", на площади Буревестника, у ТЦ "Жар-Птица", на улице Ярошенко в районе спортивного комплекса "Юность", на проспекте Гагарина в районе остановки "Медицинский институт", а также у стадиона "Нижний Новгород".

Кроме того, поезда метрополитена с 22:00 и до окончания работы будут курсировать с интервалом 5 минут.

Ранее была опубликована программа празднования 802-летия Нижнего Новгорода.

Также напомним, что 19 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль национальных культур "Дружный Нижний".

Кроме того, фестиваль уличных театров пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 18-19 августа.

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Теги:
День города Общественный транспорт
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