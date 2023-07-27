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Общество

Движение транспорта приостановят по ряду улиц Нижнего Новгорода 18-22 августа

17 августа 2023 10:37  [101] Общество

В Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, будет приостановлено движение транспорта по ряду улиц. Об этом предупредили в городском дептрансе.

В частности, в Автозаводском районе с 00:01 18 августа до 6:00 22 августа движение будет закрыта парковка гипермаркета "Окей" в районе дома 113В.

А с 00:01 19 августа до 6:00 20 августа движение транспорта перекроют на проспекте Ленина напротив дома 115 и на въезде на автопарковку гипермаркета "Окей" со стороны входа станции метро "Кировская".

Хэдлайнером этой площадки, напомним, будет группа "Градусы".

В Сормовском районе с 00:00 18 августа до 23:59 23 августа будет приостановлено движение по кругу и парковочному пространству на площади Буревестника у памятника "Метеор". На площадке выступит группа The Hatters.

Кроме того, с 00.00 18 августа до 12:00 20 августа будет перекрыт участок бульвара Юбилейного – от ул.Ивана Чугурина до ул.Коминтерна, а также по участкам ул.Энгельса – от пл.Буревестника до дома №7 по ул.Энгельса и до ТП №3527 по ул.Энгельса.

В Ленинском районе с 6:00 18 августа до 21:00 21 августа будет ограничено движение транспорта по площади у к/т "Россия", а также по участку бульвара Заречного – до дома №34 по пр.Ленина. Здесь выступит группа PIZZA.

В Канавинском районе с 18:00 до 23:00 19 августа перекроют участок улицы Бетанкура - от дороги напротив Гейта №7 стадиона до пересечения с Волжской набережной (Гейт №6). На данной площадке выступят группа "Кар-Мэн" и певица Лада Дэнс.

В Советском районе с 00:01 18 августа до 12:00 20 августа будет перекрыто парковочное пространство ТРЦ "Жар-Птица" (пл. Советская, 7) - с правой стороны дороги, ведущей от ул.Богородской в направлении ул.Адмирала Васюнина. Вечером на сцене пройдёт концерт Димы Маликова.

Кроме того с 00:01 до 23:59 19 августа запретят остановку и стоянку транспорта на круговом движении на пересечении улиц Адмирала Васюнина и Бориса Корнилова. А с 14.00 до 23:59 и круговое движение здесь закроют.

В Московском районе с 6:00 18 августа до 22:00 20 августа будет остановлено движение по площади у ДС "Юность", а также по участку ул.Ярошенко от дома №7 до дома №3. НА площадке пройдёт концерт певицы Натали.

В центре города с 00:01 19 августа до 7:59 20 августа будет полностью перекрыта площадь Минина и Пожарского. Хедлайнером этой площадки будет Егор Крид.

Также закроют Георгиевский съезд, на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского перекроют улицы Минина, Ульянова, Варварскую Алексеевскую, а также Зеленский съезд - от Нижне-Волжской набережной до ул. Добролюбова и пл. Минина и Пожарского.

С 8:00 20 августа до 23:59 23 августа движение транспорта будет ограничено на участке площади Минина и Пожарского - от Варварской до Георгиевского съезда и по Георгиевскому съезду.

С 00:01 24 августа до 23:59 27 августа движение закроют участок от улицы Минина до Георгиевского съезда и сам Георгиевский съезд.

На подъездах к зонам перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Припаркованные в зоне действия запрещающих знаков автомобили будут эвакуироваться на спецстоянку.

Напомним, работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в День города будет продлена. Полную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Фото: ЦОДД

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Теги:
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