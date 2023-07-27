Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 августа 2023 13:22  [4] Еще 46 детей нижегородских участников СВО будут зачислены в вузы и техникумы
17 августа 2023 12:57  [68] Яблони высадили на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде
17 августа 2023 12:47  [81] Новый молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд рублей
17 августа 2023 12:20  [83] Маршруты общественного транспорта изменятся в Нижнем Новгороде до 24 августа
17 августа 2023 11:58  [116] Лучшего в России оператора машинного доения коров определят в Нижнем Новгороде
17 августа 2023 11:45  [96] Топ перспективных направлений в программировании: обзор и советы по выбору курсов
17 августа 2023 10:37  [188] Движение транспорта приостановят по ряду улиц Нижнего Новгорода 18-22 августа
17 августа 2023 09:24  [131] Свет и газ точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 17 августа
17 августа 2023 09:00  [145] Когда спорт – норма жизни
16 августа 2023 18:56  [299] Более 22 км автодорог планируется отремонтировать в Дзержинске до конца года
Общество

Маршруты общественного транспорта изменятся в Нижнем Новгороде до 24 августа

17 августа 2023 12:20  [83] Общество

В Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, будет приостановлено движение транспорта по ряду улиц. В связи с этими изменениями будет скорректировано движение общественного транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В периоды с 14 августа до 18 августа включительно и с 8:00 20 августа до 23:59 23 августа автобусы будут ходить по следующей схеме:

  •  А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-304 - по ул. Варварской и Пискунова в оба направления;
  •  А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 - в направлении ул.Минина – по ул.Варварской улице, Пискунова, в направлении Звездинки – по Пискунова, Варварской, пл. Минина и Пожарского, Алексеевской;
  •  разворот автобусов на пл. Минина и Пожарского для А-39, Т-31 будет организован в районе ул.Большой Покровской, для А‑71, А-95 – вокруг малого сквера;
  •  А-1, А-39, А-68, А-71, А-95 будут производить высадку пассажиров на остановке "Площадь Минина и Пожарского" возле Дмитриевской башни Кремля.

В период с 00:01 19 августа до 7:59 20 августа общественный транспорт будет ходить по следующей схеме:

  •  А-1, А-68 - по ул. Ошарской до конечной остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от "Кинотеатра Рекорд" – без изменений;
  •  А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 - в направлении Ковалихинской улицы – по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, Звездинке, ул. Алексеевской, Октябрьской, Варварской; в направлении Канавинского моста – по Варварской, Пискунова, Алексеевской, Звездинке, пл.Горького, Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду;
  •  А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-304 - в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Пискунова; в направлении Канавинского моста – по Пискунова, Алексеевской, Звездинке, пл.Горького, Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду;
  •  А-39 будет - по ул. Пискунова до конечной остановки "Кинотеатр Рекорд", в обратном направлении – от "Кинотеатра Рекорд" по ул. Алексеевской, Октябрьской, Варварской;
  •  А-40, А-45, А-58, А-64, Т-74, Т-97 - в направлении ул.Минина – по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Пискунова; в направлении пл.Горького – по ул.Пискунова, Алексеевской, Звездинке;
  •  маршруты А-71, А-95 будут сокращены до остановки "Улица Рождественская", маршрут Т-31 – до остановки "Водная академия".

На перечисленных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

С 14:00 до 23:59 19 августа автобусные маршруты А-16 и Т-88 будут организованы по ул.Ванеева, Надежды Сусловой. Для них в оба направления будут введены остановки "1 Нагорный микрорайон", "Улица Корнилова".

На время салюта приостановят движение троллейбусов №17 в районе остановки "Поликлиника №30", а троллейбусов № 9, 13 – в районе остановки "Торговые ряды".

Напомним, работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в День города будет продлена.

Полную программу праздничных мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение День города Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph