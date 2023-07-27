Маршруты общественного транспорта изменятся в Нижнем Новгороде до 24 августа Общество

В Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, будет приостановлено движение транспорта по ряду улиц. В связи с этими изменениями будет скорректировано движение общественного транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В периоды с 14 августа до 18 августа включительно и с 8:00 20 августа до 23:59 23 августа автобусы будут ходить по следующей схеме:

А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-304 - по ул. Варварской и Пискунова в оба направления;

А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 - в направлении ул.Минина – по ул.Варварской улице, Пискунова, в направлении Звездинки – по Пискунова, Варварской, пл. Минина и Пожарского, Алексеевской;

разворот автобусов на пл. Минина и Пожарского для А-39, Т-31 будет организован в районе ул.Большой Покровской, для А‑71, А-95 – вокруг малого сквера;

А-1, А-39, А-68, А-71, А-95 будут производить высадку пассажиров на остановке "Площадь Минина и Пожарского" возле Дмитриевской башни Кремля.

В период с 00:01 19 августа до 7:59 20 августа общественный транспорт будет ходить по следующей схеме:

А-1, А-68 - по ул. Ошарской до конечной остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от "Кинотеатра Рекорд" – без изменений;

А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 - в направлении Ковалихинской улицы – по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, Звездинке, ул. Алексеевской, Октябрьской, Варварской; в направлении Канавинского моста – по Варварской, Пискунова, Алексеевской, Звездинке, пл.Горького, Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду;

А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-304 - в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Пискунова; в направлении Канавинского моста – по Пискунова, Алексеевской, Звездинке, пл.Горького, Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду;

А-39 будет - по ул. Пискунова до конечной остановки "Кинотеатр Рекорд", в обратном направлении – от "Кинотеатра Рекорд" по ул. Алексеевской, Октябрьской, Варварской;

А-40, А-45, А-58, А-64, Т-74, Т-97 - в направлении ул.Минина – по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Пискунова; в направлении пл.Горького – по ул.Пискунова, Алексеевской, Звездинке;

маршруты А-71, А-95 будут сокращены до остановки "Улица Рождественская", маршрут Т-31 – до остановки "Водная академия".

На перечисленных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

С 14:00 до 23:59 19 августа автобусные маршруты А-16 и Т-88 будут организованы по ул.Ванеева, Надежды Сусловой. Для них в оба направления будут введены остановки "1 Нагорный микрорайон", "Улица Корнилова".

На время салюта приостановят движение троллейбусов №17 в районе остановки "Поликлиника №30", а троллейбусов № 9, 13 – в районе остановки "Торговые ряды".

Напомним, работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в День города будет продлена.

Полную программу праздничных мероприятий можно посмотреть по ссылке.