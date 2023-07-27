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Общество

Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области до 22 августа

18 августа 2023 11:13  [173] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Высокая пожароопасность прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 19 по 22 августа.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках, не оставлять на полянах легковоспламеняющиеся отходы и мусор из стекла.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то при наступлении IV-V классов пожарной опасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

Согласно информации Минлесхоза Нижегородской области, с начала пожароопасного сезона ликвидировано 24 лесных пожара, 23 из которых возникли по вине местного населения, 1 - из-за разряда молнии во время грозы.

16 очагов возгорания были зафиксированы камерами видеонаблюдения, о 6 сообщили очевидцы, ещё 2 пожара были обнаружены с самолёта.

На сегодняшний день на большинстве территорий районов Нижегородской области действует третий и четвёртый класс пожароопасности, а в выходные дни ожидается тёплая сухая погода.

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Теги:
Лесные пожары МЧС Пожароопасность
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