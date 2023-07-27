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Общество

ВОЗ заявила о росте заболевших COVID-19 на 63% за 4 недели в июле и августе

18 августа 2023 12:30  [147] Общество

Заболеваемость COVID-19 за последний месяц заметно выросла во всём мире. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения, сообщает телеканал "360".

Специалисты ВОЗ проанализировали данные о заболеваемости коронавирусом в 104 странах мира. Согласно информации, за период с 17 июля по 13 августа более 1,4 млн человек заразились COVID-19, более 2,3 тысячи из них умерли. В международной организации уточнили, что это на 63% больше, чем в прошлый аналогичный период.

В ВОЗ подчеркнули, что коронавирусная инфекция остаётся серьёзной угрозой,и призвали власти всех стран вести отчётность о заболевании, поддерживать эпидемиологический надзор и проводить вакцинацию в группах риска.

Ранее сообщалось, что в более чем 50 странах мира получил распространение новый штамм COVID-19 - подвариант омикрона EG.5, или Eris. Учёные выяснили, что он отличается высокой заразностью и лучше других разновидностей уклонятся от воздействия иммунной системы. По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже 17 случаев заражения штаммом EG.5. 

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области перестала быть обязательной c апреля текущего года. А режим повышенной готовности в связи с COVID-19 был отменён в Нижегородской области с 12 июля.

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье
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