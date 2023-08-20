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Культура и отдых

Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода

20 августа 2023 13:51  [111] Культура и отдых

19 августа Нижний Новгород отпраздновал своё 802-летие.

В честь праздничной даты губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и председатель Общественной палаты Сергей Горин почтили память основателей Нижнего Новгорода - князя Юрия Всеволодовича и епископа Симона Суздальского.

Для жителей и гостей города организаторы подготовили развлекательные площадки по всему городу, где прошли концерты с участием местных творческих коллективов и российских звёзд, различные мастер-классы, выставки и другие культурные и спортивные мероприятия.

Так, например, по центральной улице города прошёл Парад Духовых оркестров, в парке им. Свердлова состоялась Ярмарка национальных культур. А завершился праздничный день салютами в разных районах города.

Фото: Александр Воложанин

802-летие Нижнего Новгорода
802-летие Нижнего Новгорода
802-летие Нижнего Новгорода
Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода

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Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
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