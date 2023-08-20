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Экономика

Новый водогрейный котел Сормовской ТЭЦ прошел гарантийные испытания

21 августа 2023 11:48  [62] Экономика

Новый водогрейный котел Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" успешно прошел гарантийные и комплексные испытания. Их результаты подтвердили, что оборудование полностью соответствует требованиям федеральных норм и правил по технической и экологической безопасности.

Водогрейный котел мощностью 50 Гкал/ч введен в эксплуатацию в июне текущего года. Инвестиционный проект стоимостью 186,4 млн рублей был реализован в рамках программы технического перевооружения Сормовской ТЭЦ на 2020-2023 годы, утвержденной соглашением между ПАО "Т Плюс" и правительством Нижегородской области.

Новое оборудование будет в первую очередь использоваться в переходные периоды (весна – осень) и позволит включать основные мощности ТЭЦ только во время пиковых нагрузок зимой. Это снизит удельные расходы топлива на отпущенную электроэнергию на 10–11 г/кВт*ч в год.

"В результате станция существенно повысит свою энергоэффективность и сократит объемы выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу за счет снижения объемов сжигаемого топлива", – отмечает технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

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Теги:
Т Плюс
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