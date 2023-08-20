Сергей Морозов провёл выездное совещание по нижегородским долгостроям Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провёл выездное совещание на площадках долгостроев в Нижнем Новгороде.



Сначала он побывал в ЖК "Европейский". Напомним, проект комплекса предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком являлось ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществлялось с апреля 2016 года. Его достройка позволит восстановить права 246 обманутых дольщиков, которые вложили свои средства в квартиры.

В настоящее время дома уже введены в эксплуатацию, там заканчиваются пусконаладочные работы в жилых корпусах. ЖК достраивался с участием ППК "Фонд развития территорий" на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

По словам замгубернатора, уже в сентябре дольщики "Европейского" начнут получать ключи от своих квартир.

Также Сергей Морозов проверил ход достройки ЖК "Гелиос" в Верхних Печёрах и ЖК "Приокский" на ул.Маршала Жукова.

"Гелиос" достраивает Дирекция по строительству. Сейчас там ведутся работы по остеклению на уровне 20-го этажа, а также по внутренней отделке и монтажу труб тепло- и водоснабжения.

Сергей Морозов отметил, что решение о банкротстве ООО "Вертикаль" и о достройке ЖК "Гелиос" и ЖК "Солнечный" было принято менее двух лет назад.

"Много было недоверия и критики со стороны дольщиков за выбранный механизм восстановления их прав. И вот два дома ЖК "Солнечный" уже введены в эксплуатацию, люди получают ключи от квартир и активно заселяются в новое жильё, а в ЖК "Гелиос" сегодня на всех фронтах кипит работа, чтобы успеть закончить строительство в этом году", - подчеркнул Сергей Морозов.

В ЖК "Приокский" рабочие кладут стены, усиляют грунты согласно скорректированной проектной документации, а также ведут и другие строительные работы.

По словам замгубернатора, за прошедшие 5 лет более 6,3 тысячи обманутых дольщиков Нижегородской области восстановлены в правах. На сегодняшний день в реестре остаются 809 обманутых граждан – участников долевого строительства.

С начала 2023 года из реестра проблемных объектов уже исключены шесть домов (с учётом двух домов ЖК "Европейский"): два дома ЖК "Солнечный", дом по ул.Светлогорской, один из домов ЖК "Радуга" в Дзержинске.