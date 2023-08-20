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Общество

Сотрудничество с Китаем в сфере науки и образования обсудили в НГПУ им. Минина

22 августа 2023 17:11  [55] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудничество с Китаем в сфере науки и образования обсудили на круглом столе в НГПУ им. Минина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказала министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева, в 2023 году в Нижегородской области обучались около 300 китайских студентов. Нижегородские вузы сотрудничают с 20 университетами Китая.

Особой популярностью у китайских студентов пользуются обучение русскому языку как иностранному и желание познать культуру России.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что вуз расширяет сотрудничество с Китаем. Так, в этом году были запущены сетевые программы с Шаньдунским университетом, ведется работа по программе "Дошкольное образование", осенью откроется региональное представительство общества российско-китайской дружбы.

Российские студенты также заинтересованы в изучении китайского языка. В ближайшее время около 40 нижегородских студентов оправятся в Китай для его изучения.

Также участники круглого стола обсудили взаимодействие с шестью университетами Индии и Индийской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. Мининский университет ведет работу по организации академических обменов, проведения "зимней школы" для студентов Мининского университета.

Кроме того, осенью вуз откроет в Индии центры обучения русскому языку для местных жителей и курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка в стране.

Ранее сообщалось, что НГПУ им. Минина будет сотрудничать с китайским образовательным центром.

Также напомним, что ННГУ и китайский Аньхойский университет подписали соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
Вузы Международное сотрудничество Образование
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