Фото:
Маршрут автобуса Т-55 планируется изменить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, изменения будут внесены для улучшения транспортного обслуживания жителей домов на улице Культуры и транспортной связи микрорайона с Сормовском шоссе и Московским вокзалом. Нововведения начнут действовать в сентябре.
Так, из трассы маршрута будут исключены улицы Коновалова и Федосенко.
Автобусы будут следовать по проспекту 70-летия Октября, улице Светлоярская, улицы Культуры, Коминтерна, Сормовское и Московское шоссе и далее до остановки "Тоннель Московского вокзала".
Кроме того, на маршруте Т-55 количество автобусов будет увеличено до 8-10 единиц.
Ранее сообщалось, что нижегородцы проголосовали против изменения автобусных маршрутов А-71 и А-90.
Также напомним, что новые остановки ОТ оборудовали на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+