Маршрут автобуса Т-55 планируется изменить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршрут автобуса Т-55 планируется изменить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, изменения будут внесены для улучшения транспортного обслуживания жителей домов на улице Культуры и транспортной связи микрорайона с Сормовском шоссе и Московским вокзалом. Нововведения начнут действовать в сентябре.

Так, из трассы маршрута будут исключены улицы Коновалова и Федосенко.

Автобусы будут следовать по проспекту 70-летия Октября, улице Светлоярская, улицы Культуры, Коминтерна, Сормовское и Московское шоссе и далее до остановки "Тоннель Московского вокзала".

Кроме того, на маршруте Т-55 количество автобусов будет увеличено до 8-10 единиц.

Ранее сообщалось, что нижегородцы проголосовали против изменения автобусных маршрутов А-71 и А-90.

Также напомним, что новые остановки ОТ оборудовали на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде.