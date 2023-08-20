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Культура и отдых

Около 50 тысяч человек посетили выставку "Художник и сказка" в Нижнем Новгороде

23 августа 2023 16:13  [1] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 50 тысяч человек посетили выставку "Художник и сказка" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Напомним, выставка проходила в рамках нацпроекта "Культура" в НГХМ|Русское искусство с 21 июня до 13 августа.

Нижегородцам было представлено около 120 работ Виктора Васнецова, Николая Рериха, Ильи Репина, Михаила Врубеля и других.

Для детей были организованы экскурсии "По дорогам Тридевятого царства", а также специальные занятия "Нарисуем сказку вместе" и "Мастерская сказок". По "Пушкинской карте" выставку посетило более 2700 человек. 

Также экспозицию посетили 125 слепых и слабовидящих гостей. Для них был создан рельефно-точечный этикетаж, размещены рельефно-графические изображения, для основных экспонатов разработаны аннотации, написанные шрифтом Брайля, тифлопрограммы.

Напомним, 26 августа "Швейцария" отпразднует свое 120-летие.

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Теги:
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