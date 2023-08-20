Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 23 августа

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Жителей Земли предупредили о приближении потенциально опасного астероида. 23 августа он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 6 млн км. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Центра изучения околоземных объектов НАСА.
По информации учёных, астероид 6037 (1988 EG) имеет диаметр от 430 до 960 метров. В секунду он преодолевает 14,25 км., и 23 августа в 11:18 (мск) окажется на максимально близком к Земле расстоянии.
По расчётам специалистов, небесное тело пересечёт орбиту Земли, но вероятность его столкновения с планетой крайне мала.Напомним, что в ночь на 31 августа нижегородцы смогут увидеть второе за месяц суперлуние.
Ранее сообщалось, что две новые галактики обнаружили с помощью космического телескопа.
Также напомним, что ученые НГПУ им. Минина открыли существование кратера Тунгусского метеорита.
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