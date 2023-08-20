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Экономика

Обсуждение нижегородской стратегии жилищного строительства состоялось на площадке КУПНО

24 августа 2023 12:15  [48] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Обсуждение нижегородской стратегии жилищного строительства по предложению главы региона Глеба Никитина состоялось на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в ходе обсуждения экспертное сообщество выдвинуло идею разработать для каждого района Нижегородской области свой план по строительству жилья. Документ предполагается составить на основе анализа развития промышленности, дорожной сети и других факторов, влияющих на спрос недвижимости. 

По данным и.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Ивана Каргина, с 2018 года в регионе было построено 7,5 млн кв. м жилья. Он также напомнил, что Нижегородская область одной из первых в России начала осваивать механизм комплексного развития территорий.

"Подготовлена региональная нормативная база, заключены первые договоры КРТ. Важно, что при реализации проекта КРТ не только решается вопрос переселения людей из аварийного жилья, но и формируется новая среда для жизни – с заменой коммуникаций, созданием социальной и транспортной инфраструктуры", - сказал Иван Каргин.

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительству Василий Суханов подчеркнул необходимость сбалансированного развития всех районов области. Он считает, что необходимо установить правила, одинаково прозрачные для всех участников строительного рынка: это органы власти, застройщики, муниципалитеты и покупатели жилья. 

Кроме того, эксперты обратили внимание на рост спроса на арендное жилье в регионе. Такие квартиры нужны предприятиям для размещения сотрудников, но если в областном центер с этим проблем нет, то в районах поиск арендного жилья зачастую становится проблемой. 

Также было предложено внедрять типовое проектирование для возведения социальных объектов: по мнению экспертов, это поможет ускорить строительство таких объектов в регионе.

Все предложения, озвученные на площадке КУПНО, будут проанализированы, после чего их учтут при разработке обновленной стратегии Нижегородской области.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

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Теги:
Стратегия развития Строительство
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