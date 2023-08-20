Иксодовым клещевым боррелиозом за прошедшую неделю заболели 20 нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает вести оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 24 августа в медучреждения с укусами обратились 8605 человек (+132 за неделю). В настоящее время уровень укусов клещами опустился и даже оказался на 2,7% меньше среднемноголетних значений, отметили в ведомстве. Но при этом количество обратившихся с укусами на 12,1% больше, чем в прошлом году.

С начала сезона наибольшее количество присасываний клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (736), Ленинском (478) и Советском (490), в Дзержинске (470), а также в Павловском (471), Городецком (443) и Богородском (по 363) районах области.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (32%), на садово-огородных участках (24%), в лесу (19%), на придомовых территориях (7%), на кладбищах (3%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы на пляжах, в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 851 ребёнок и 57 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 8698 клещей, около 15,9% из них являлись носителями различных заболеваний: 34 - вируса клещевого энцефалита, 1061 - иксодового клещевого боррелиоза, 264 - анаплазмой, 29 - эрлихиозом.

В текущем году у нижегородцев зарегистрировано уже 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе два случая связаны с употреблением сырого козьего молока; 80 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (+20 за неделю) и один случай моноцитарного эрлихиоза.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 9270 человек - почти 200% от плана.

Акарицидные обработки проведены на площади более 4117 га.