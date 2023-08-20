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Общество

Около 6,5 млн мошеннических угроз счетам клиентов пресекли российские банки

24 августа 2023 14:52  [61] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Около 6,5 млн мошеннических угроз счетам клиентов пресекли российские банки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центробанк РФ.

Согласно информации, с апреля по июнь текущего года мошенники совершили более 279 тысяч операций на сумму 3,6 млрд рублей.

Также Центробанк отметил рост телефонного мошенничества. Во втором квартале 2023 года было заблокировано более 276 тысяч номеров.

Размер ущерба по мошенническим операциям сократился на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом количество таких операций увеличилось на 28,5%.

Ранее сообщалось, что число случаев дистанционного мошенничества в Нижегородской области выросло на 23%.

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Теги:
Банки Мошенничество
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