Членов нижегородских избирательных комиссий обучили стрессоустойчивости Общество

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Члены участковых избирательных комиссий Нижегородской области прошли обучение по программе "Стрессоустойчивость". Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Согласно информации, специалисты рассказали председателям, заместителям, секретарям и членам УИК, как правильно решать конфликтные ситуации.

В избиркоме отметили, что в ходе голосования и подсчета голосов часто возникает скрытый или явный конфликт с избирателями, наблюдателями и кандидатами.

Кандидат политических наук Ольга Рыбкина и начальник правого отдела нижегородского избиркома Сергей Гусев рассказали участникам тренинга о нормативно-правовых основах и психологических алгоритмах поведения для членов избирательных комиссий с целью минимизации развития конфликтных ситуаций.

В ходе мероприятия были разобраны конкретные конфликтные ситуации, участники выработали навыки по их эффективному разрешению.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.