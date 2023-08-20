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Общество

Качество воды на девяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует норме

25 августа 2023 14:24  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело уже более 1500 исследований проб воды, взятых в нижегородских водоемах.

По данным на 25 августа, нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода в семи водоемах Нижнего Новгорода.

Так, в Канавинском районе не рекомендуется купаться на обоих пляжах Сортировочного озера, на озере Больничном и Мещерском озере.

В Сормовском районе нормам не соответствовали пробы воды, взятые в озерах Пестичное, Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).

В Советском районе несоответствие нормативам выявлено в Третьем озере Щелоковского хутора.

Также нормативам не соответствует проба воды, взятая с городского пляжа на Верхнем озере в Семенове, Юрасовском озере на Бору, пляжа на реке Волга в Лысково и озера Святое в г.о.г Дзержинск.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.

Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде этим летом.

Ранее сообщалось, что тринадцать человек спасено на пляжах Нижнего Новгорода с начала лета.

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Теги:
Купальный сезон пляжи Роспотребнадзор
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