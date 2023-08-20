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Общество

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Нижегородской области до 4 сентября

28 августа 2023 12:03  [72] Общество

Высокая пожароопасность прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, с 29 августа по 4 сентября местами по Нижегородской области сохранится высокая (IV класс) пожароопасность, а в период с 30 августа по 4 сентября по юго-восточным районам ожидается чрезвычайная (V класс) пожароопасность.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках, не оставлять на полянах легковоспламеняющиеся отходы и мусор из стекла.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то при наступлении IV-V классов пожарной опасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

Согласно информации Минлесхоза Нижегородской области, в настоящее время частично IV класс пожароопасности лесов установился на территории г.о. г. Выкса, г.о. г. Кулебаки, в Большеболдинском, Гагинском, Лукояновском районах.

Полностью III класс пожароопасности лесов установился в г.о. г. Арзамас, г.о. г. Первомайск, в Варнавинском, Дивеевском, Краснобаковском, Починковском, Тонкинском, Шарангском, Шатковском районах.

Частично III класс пожароопасности установился в г.о. Навашинский, г.о. Перевозский, г.о. г. Саров, г.о. Семеновский, г.о. г. Шахунья, в Ардатовском, Вадском, Ветлужском, Вознесенском, Воскресенском, Ковернинском, Краснооктябрьском, Тоншаевском, Уренском районах.

С начала пожароопасного сезона ликвидировано 24 лесных пожара, 23 из которых возникли по вине местного населения, 1 - из-за разряда молнии во время грозы.

Напомним, сухая солнечная погода установится в Нижегородской области на этой неделе.

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Теги:
Лесные пожары МЧС Пожароопасность
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