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Общество

Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено пока до 2024 года

29 августа 2023 10:46  [90] Общество
ул. Касьянова, 5/1

ул. Касьянова, 5/1

Фото: 2ГИС

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уже несколько лет жители Верхних Печёр Нижнего Новгорода с нетерпением ждут появления в микрорайоне филиала Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова. Информация о планах открытия "Дворца рядом с домом" по адресу ул. Касьянова, 5/1 была озвучена в марте 2021 года.

Речь идет о помещениях общей площадью 2059,2 кв.м в подвале и на первом этаже жилого дома, которые предоставлены в пользование ДДТ им. Чкалова.

Стоимость достройки филиала была оценена более чем в 132 млн рублей. Проектная документация работ получила положительное заключение ГАУ НО "Управление госэкспертизы" ещё в прошлом году. Но работы пока так и не начаты.

Недавно местные жители сообщили в редакцию НИА "Нижний Новгород", что в помещения, запланированные под "Дворец рядом с домом", имеют доступ бомжи, а также учащиеся находящейся поблизости школы, которые регулярно забираются туда.

В ответ на запрос в городском департамент строительства и капитального ремонта прокомментировали, что объект поставлен на охрану. В частности, был заключён договор с охранным предприятием "АКС Гард-НН".

Также в ведомстве рассказали, что министерство образования и науки Нижегородской области направило обращение о рассмотрении возможности включения филиала Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на условиях софинансирования.

В случае принятия положительного решения о выделении денежных средств из областного бюджета в проекте бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год будут предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту.

Ранее сообщалось, что на базе "Дворца рядом с домом" планируется обучение по 20 программам дополнительного образования технической, естественнонаучной, социально-педагогической и художественной (декоративно-прикладного профиля) направленностям. В частности, по программам раннего развития инженерных компетенций и общей физической подготовки для дошкольников, конструирования и моделирования для детей начальной школы, программирования, робототехники и мехатроники. 

Ежегодный охват обучающихся, предположительно, составит около 1 755 детей в возрасте от 5 до 18 лет, а также около 10 тысяч участников городских проектов в очной и очно-заочной форме.

Стоит отметить, что и сам Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова на ул. Пискунова ещё не открылся после капитального ремонта, начатого в конце 2020 года. На завершение работ будут направлены дополнительные 150 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

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Теги:
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